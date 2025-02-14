Президент Украины Владимир Зеленский утратил территории, страну и людей, потому что потерял совесть, заявила на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на заявление украинского лидера о «потерявшихся» жителях Донбасса, за которых он намерен бороться.

Э т о н е л ю д и п о т е р я л и с ь , а г о с у д а р с т в о п о т е р я л о с ь , а п о т о м и л ю д е й п о т е р я л о ! — о б ъ я с н и л а с в о е в и д е н и е с и т у а ц и и п р е д с а в и т е л ь внешнеполитического ведомства РФ.

Также Захарова пришла к выводу, что теперь «потерявшихся» жителей Донбасса не найдут даже «отправленные из Киева на поиск танки».