Захарова объяснила, почему Зеленский потерял страну и людей
Президент Украины Владимир Зеленский утратил территории, страну и людей, потому что потерял совесть, заявила на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на заявление украинского лидера о «потерявшихся» жителях Донбасса, за которых он намерен бороться.
Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! — объяснила свое видение ситуации предсавитель внешнеполитического ведомства РФ.
Также Захарова пришла к выводу, что теперь «потерявшихся» жителей Донбасса не найдут даже «отправленные из Киева на поиск танки».