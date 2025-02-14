Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми является жертвой британского образования, опозорив себя своим высказыванием о «тысячелетнем партнерстве» Лондона и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

« Л э м м и в о в р е м я в и з и т а в Киев буквально опозорился. Он пытался продемонстрировать свою некую эрудицию, но договорился до абсурдных измышлений о якобы многовековой, а потом уже перешел на тысячи лет истории партнерства Великобритании и Украины (...). Этот человек — жертва британского образования, возможно, и британских ученых тоже», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что профессиональные историки «пришли в ужас», когда узнали, что это заявление принадлежит главе британского МИД. По ее мнению, сам пост министра иностранных дел Великобритании «скоро будет звучать как приговор безграмотности».

6 февраля Лэмми заявил, что тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британцев, подчеркнув тем самым многовековое партнерство между Киевом и Лондоном.