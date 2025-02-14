Украину сравнили с казино для Европы: зачем ЕС хочет участвовать в переговорах
Европа активно добивается включения ее в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине. Почему для стран ЕС так важно принять участие в переговорах, и из-за чего Украину можно сравнить с казино, из которого можно выйти только голым, разбирался в своей статье для Life политолог, директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.
Позже Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США.
В свою очередь Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».
По словам политолога Дмитрия Родионова, в первую очередь в ходе переговоров Европа намерена защитить свои уже сделанные вложения и не допустить полного перекладывания на нее расходов на решение украинского вопроса.
«Европа уже вложила в Украину 134 миллиарда евро, что составило 10% семилетнего бюджета сообщества, как следует из отчета на сайте Евросовета. И предстоит потратить еще больше, если хотите компенсировать потери. Ситуацию можно сравнить с походом в казино. (…) И если сначала вы играете, чтобы выиграть, то потом — чтобы вернуть хотя бы часть проигранного. Итог всегда один — вы выходите из казино в одних трусах или вовсе без них», - заметил эксперт.
По его словам, наглядным примером такого поведения служит ситуация с полезными ископаемыми. Трамп заявил, что на грядущих переговорах с Киевом поднимет вопрос об украинских редкоземельных металлах, которые он хочет получить в качестве компенсации за оказанную США финансовую и военную поддержку. И Владимир Зеленский уже пообещал «делиться информацией о полезных ископаемых с нашими партнерами» из США.
И на Украине действительно находилось около 500 тысяч тонн запасов лития, однако месторождения уже не контролируются Киевом, несмотря на то, что в битве за село Шевченко под Красноармейском, возле которого и находятся крупнейшие залежи, было потеряно огромное количество украинских солдат, обратил внимание Дмитрий Родионов.
«Казалось бы, зачем? Какой смысл класть жизни за то, что все равно не удастся удержать? Дело в том, что год назад киевский режим умудрился продать шевченковские литиевые месторождения и владеющую лицензиями на добычу фирму «Европейский литий Украина» британо-австралийской компании European Lithium Limited», - пояснил эксперт.
Он отметил, что в нынешней ситуации, когда «возмущенные покупатели наверняка потребовали отчета от Зеленского», тот мог пообещать им вернуть месторождение,
потребовав еще денег и оружия.
«И он их получит, ведь партнеры, как в казино, готовы делать новые ставки, чтобы окупить предыдущие, проигравшийся бизнес будет давить на свои власти, чтобы те продолжали поддержку Украины», - уверен политолог.
В итоге помимо миллиардов евро прямой поддержки европейцы уже вложили огромное количество денег в недра, землю и предприятия на Украине и, чтобы вернуть потраченное «они готовы вкладывать снова и снова». А в выигрыше оказываются США, уверен политолог. По его словам, именно США используют конфликт как способ ослабить Европу, чье быстрое экономическое развитие «могло привести к утрате Вашингтоном политического контроля над Старым Светом».
«И Европа не может сдать назад не только по экономическим, но и по политическим причинам. Сдать назад — значит признать свою неправоту, а заодно и миллиарды денег, выброшенных в трубу. Годами придерживающаяся одного и того же курса евробюрократия вынуждена идти до конца, чтобы удержать власть и не допустить победы евроскептиков уже не в одной-двух странах, а по всему ЕС», - заметил он.
При этом данные аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» свидетельствуют, что уже более трети (37%) европейцев считают вероятным распад ЕС в ближайшие 20 лет. И руководство ЕС «не может предложить нового объединяющего фундамента, кроме … противостояния с Россией и поддержки Украины», констатировал директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.
Ранее в США подсчитали стоимость защиты Украины для Европы. По данным Bloomberg, Европе придется заплатить 3,1 триллиона долларов в ближайшее десятилетие, если она возьмет на себя основное бремя урегулирования украинского кризиса. Эти деньги пойдут как на защиту Украины, так и на расширение вооруженных сил европейских стран.