Европа активно добивается включения ее в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине. Почему для стран ЕС так важно принять участие в переговорах, и из-за чего Украину можно сравнить с казино, из которого можно выйти только голым, разбирался в своей статье для Life политолог, директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.

Позже Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США.

В свою очередь Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

По словам политолога Дмитрия Родионова, в первую очередь в ходе переговоров Европа намерена защитить свои уже сделанные вложения и не допустить полного перекладывания на нее расходов на решение украинского вопроса.

« Е в р о п а у ж е в л о ж и л а в У к р а и н у 1 3 4 м и л л и а р д а е в р о , ч т о с о с т а в и л о 1 0 % с е м и л е т н е г о б ю д ж е т а с о о б щ е с т в а , к а к с л е д у е т и з о т ч е т а н а с а й т е Е в р о с о в е т а . И п р е д с т о и т п о т р а т и т ь е щ е б о л ь ш е , е с л и х о т и т е к о м п е н с и р о в а т ь п о т е р и . С и т у а ц и ю м о ж н о с р а в н и т ь с п о х о д о м в к а з и н о . ( … ) И е с л и с н а ч а л а в ы и г р а е т е , ч т о б ы в ы и г р а т ь , т о п о т о м — ч т о б ы в е р н у т ь х о т я б ы ч а с т ь п р о и г р а н н о г о . И т о г в с е г д а о д и н — в ы в ы х о д и т е и з к а з и н о в о д н и х т р у с а х и л и в о в с е б е з н и х » , - з а м е т и л э к с п е р т .

По его словам, наглядным примером такого поведения служит ситуация с полезными ископаемыми. Трамп заявил, что на грядущих переговорах с Киевом поднимет вопрос об украинских редкоземельных металлах, которые он хочет получить в качестве компенсации за оказанную США финансовую и военную поддержку. И Владимир Зеленский уже пообещал «делиться информацией о полезных ископаемых с нашими партнерами» из США.

И на Украине действительно находилось около 500 тысяч тонн запасов лития, однако месторождения уже не контролируются Киевом, несмотря на то, что в битве за село Шевченко под Красноармейском, возле которого и находятся крупнейшие залежи, было потеряно огромное количество украинских солдат, обратил внимание Дмитрий Родионов.

« К а з а л о с ь б ы , з а ч е м ? К а к о й с м ы с л к л а с т ь ж и з н и з а т о , ч т о в с е р а в н о н е у д а с т с я у д е р ж а т ь ? Д е л о в т о м , ч т о г о д н а з а д к и е в с к и й р е ж и м у м у д р и л с я п р о д а т ь ш е в ч е н к о в с к и е л и т и е в ы е м е с т о р о ж д е н и я и в л а д е ю щ у ю л и ц е н з и я м и н а д о б ы ч у ф и р м у « Е в р о п е й с к и й л и т и й У к р а и н а » б р и т а н о - а в с т р а л и й с к о й к о м п а н и и E u r o p e a n L i t h i u m L i m i t e d » , - п о я с н и л э к с п е р т .

Он отметил, что в нынешней ситуации, когда «возмущенные покупатели наверняка потребовали отчета от Зеленского», тот мог пообещать им вернуть месторождение,

потребовав еще денег и оружия.

« И о н и х п о л у ч и т , в е д ь п а р т н е р ы , к а к в к а з и н о , г о т о в ы д е л а т ь н о в ы е с т а в к и , ч т о б ы о к у п и т ь п р е д ы д у щ и е , п р о и г р а в ш и й с я б и з н е с б у д е т д а в и т ь н а с в о и в л а с т и , ч т о б ы т е п р о д о л ж а л и п о д д е р ж к у У к р а и н ы » , - у в е р е н п о л и т о л о г .

В итоге помимо миллиардов евро прямой поддержки европейцы уже вложили огромное количество денег в недра, землю и предприятия на Украине и, чтобы вернуть потраченное «они готовы вкладывать снова и снова». А в выигрыше оказываются США, уверен политолог. По его словам, именно США используют конфликт как способ ослабить Европу, чье быстрое экономическое развитие «могло привести к утрате Вашингтоном политического контроля над Старым Светом».

« И Е в р о п а н е м о ж е т с д а т ь н а з а д н е т о л ь к о п о э к о н о м и ч е с к и м , н о и п о п о л и т и ч е с к и м п р и ч и н а м . С д а т ь н а з а д — з н а ч и т п р и з н а т ь с в о ю н е п р а в о т у , а з а о д н о и м и л л и а р д ы д е н е г , в ы б р о ш е н н ы х в т р у б у . Г о д а м и п р и д е р ж и в а ю щ а я с я о д н о г о и т о г о ж е к у р с а е в р о б ю р о к р а т и я в ы н у ж д е н а и д т и д о к о н ц а , ч т о б ы у д е р ж а т ь в л а с т ь и н е д о п у с т и т ь п о б е д ы е в р о с к е п т и к о в у ж е н е в о д н о й - д в у х с т р а н а х , а п о в с е м у Е С » , - з а м е т и л о н .

При этом данные аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» свидетельствуют, что уже более трети (37%) европейцев считают вероятным распад ЕС в ближайшие 20 лет. И руководство ЕС «не может предложить нового объединяющего фундамента, кроме … противостояния с Россией и поддержки Украины», констатировал директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.

Ранее в США подсчитали стоимость защиты Украины для Европы. По данным Bloomberg, Европе придется заплатить 3,1 триллиона долларов в ближайшее десятилетие, если она возьмет на себя основное бремя урегулирования украинского кризиса. Эти деньги пойдут как на защиту Украины, так и на расширение вооруженных сил европейских стран.