Медведев объяснил призыв Шольца к введению режима ЧС в Германии
Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим чрезвычайной ситуации из-за Украины связан с выборами в парламент и «желанием выбить деньги». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, заявление Шольца можно истолковать как то, что «Германия решила начать тихий протест против новой администрации США».
«На самом деле продиктовано это алармистское заявление (…) Шольца двумя факторами: а) желанием выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса Дональда Трампа в Европе; б) и главное – выборами в Бундестаг, где у СДПГ, казалось бы, нет шансов против ХДС/ХСС [Фридриха] Мерца», - заметил он.
При этом Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Украина здесь «вполне вторична», и как в известной басне Крылова «немецкая Моська решила исполнить свою лучшую партию заливистого лая на республиканского Слона в расчете получить внутриполитические дивиденды».
12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.
Шольц оценил переговоры Путина и Трампа
После чего канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент ввести чрезвычайное положение в свете заявлений Дональда Трампа по Украине, так как «бездействовать означает поставить под угрозу безопасность страны и континента».