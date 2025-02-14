Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим чрезвычайной ситуации из-за Украины связан с выборами в парламент и «желанием выбить деньги». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, заявление Шольца можно истолковать как то, что «Германия решила начать тихий протест против новой администрации США».

« Н а с а м о м д е л е п р о д и к т о в а н о э т о а л а р м и с т с к о е з а я в л е н и е ( … ) Ш о л ь ц а д в у м я ф а к т о р а м и : а ) ж е л а н и е м в ы б и т ь д е н ь г и п о д ф л а г о м о б и д ы н а р е з к и й р а з в о р о т к у р с а Д о н а л ь д а Т р а м п а в Е в р о п е ; б ) и г л а в н о е – в ы б о р а м и в Б у н д е с т а г , г д е у С Д П Г , к а з а л о с ь б ы , н е т ш а н с о в п р о т и в Х Д С / Х С С [ Ф р и д р и х а ] М е р ц а » , - з а м е т и л о н .

При этом Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Украина здесь «вполне вторична», и как в известной басне Крылова «немецкая Моська решила исполнить свою лучшую партию заливистого лая на республиканского Слона в расчете получить внутриполитические дивиденды».

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.

Шольц оценил переговоры Путина и Трампа

После чего канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент ввести чрезвычайное положение в свете заявлений Дональда Трампа по Украине, так как «бездействовать означает поставить под угрозу безопасность страны и континента».