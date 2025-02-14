В Госдуме объяснили, для кого сделка США и России станет катастрофой

Аудит финансовой помощи Украине может закончиться для президента этой страны Владимира Зеленского катастрофой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, цифры, озвученные лидером США Дональдом Трампом и Зеленским разные.

С е г о д н я д л я я с т р е б о в в о й н ы , к о т о р ы е р а з в я з а л и , п р о в о ц и р о в а л и э т о т к о н ф л и к т м н о г о л е т , э т о ш о к . Т е м б о л е е э т о т ш о к б у д е т п о с л е т о г о , е с л и а д м и н и с т р а ц и я Трампа проведет финансовый аудит помощи, которую осуществляли Украине. Мы уже знаем заявления Зеленского, Трампа, это разница в цифрах, это будет не только шок, а катастрофа, — считает Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что Зеленский поддерживал демократов в президентской гонке США и для него победа Трампа заведомо была шоком. Чепа напомнил, что заявления официальных лиц США расходятся с тем, что Зеленский выдавал как единственно возможный план мирного урегулирования конфликта на Украине.