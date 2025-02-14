В Госдуме объяснили, для кого сделка США и России станет катастрофой
Аудит финансовой помощи Украине может закончиться для президента этой страны Владимира Зеленского катастрофой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, цифры, озвученные лидером США Дональдом Трампом и Зеленским разные.
Сегодня для ястребов войны, которые развязали, провоцировали этот конфликт много лет, это шок. Тем более этот шок будет после того, если администрация Трампа проведет финансовый аудит помощи, которую осуществляли Украине. Мы уже знаем заявления Зеленского, Трампа, это разница в цифрах, это будет не только шок, а катастрофа, — считает Чепа.
Парламентарий подчеркнул, что Зеленский поддерживал демократов в президентской гонке США и для него победа Трампа заведомо была шоком. Чепа напомнил, что заявления официальных лиц США расходятся с тем, что Зеленский выдавал как единственно возможный план мирного урегулирования конфликта на Украине.
А то, что как сегодня США нацелены, в корне расходится с тем мирным планом Зеленского, который старались преподнести миру как единственный выход из конфликта, — подытожил Чепа.