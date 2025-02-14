В МИД РФ оценили ответ Киева на диалог России и США

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал истеричную реакцию на Украине, заявил посол МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, это проявляется в массированных ударах по российским регионам.

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Киев истерично реагирует на начавшийся диалог Путина и Трампа попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы, — написал Мирошник.

Он добавил, что Киеву и его союзникам «очень не по душе» начавшийся разговор Москвы и Вашингтона. Мирошник считает, что путем терроризма, диверсии и давления на гражданское население Украина будет пытаться сорвать диалог.