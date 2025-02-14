Вице-президент США Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией из-за Китая

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине. Об этом он сообщил в беседе с изданием The Wall Street Journal. "Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине, заявив, что нынешняя изоляция Москвы от западных рынков сделала ее младшим партнером Пекина", - говорится в сообщении издания. По словам Вэнса, администрация президента США Дональда Трампа сообщила президенту России Владимиру Путину в том, что Россия добьется большего за столом переговоров, чем на поле боя. До этого Трамп заявлял, что пока рано обсуждать, на какие уступки может пойти Россия для мирного урегулирования украинского конфликта. Трамп также подчеркнул, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность в том, что Украина не будет членом НАТО. 13 февраля американский президент заявил журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.