В Госдуме предложили ввести новые денежные выплаты за долгий брак

Поощрять семейные пары, которые состоят в официальном браке многие годы, предлагают депутаты фракции ЛДПР. Сегодня в Госдуму вносится соответствующий законопроект. С документом ознакомилась "Российская газета".

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Депутаты отмечают, что сегодня не существует федеральных выплат семьям, проживших долгие годы в официальном браке.

" Н а п р а к т и к е е д и н о в р е м е н н ы е д е н е ж н ы е в ы п л а т ы к ю б и л е я м с о в м е с т н о й ж и з н и о с у щ е с т в л я ю т л и ш ь н е м н о г и е м е с т н ы е о р г а н ы и с у б ъ е к т ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , и с п о л ь з у я б ю д ж е т н ы е с р е д с т в а , н а х о д я щ и е с я в и х р а с п о р я ж е н и и " , - у т о ч н я ю т а в т о р ы з а к о н о п р о е к т а . П о д а н н ы м С М И , в н а с т о я щ е е в р е м я т а к и е в ы п л а т ы с у щ е с т в у ю т л и ш ь в 1 9 р е г и о н а х , а т а к ж е в р я д е г о р о д о в .

Чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет, но в ряде регионов выплаты полагаются и за последующие круглые даты - 55, 60, 65, 70 лет. В ряде регионов имеются различные дополнительные ограничения для получения выплат, связанные, например, с трудовым стажем, необходимостью одному или обоим супругам быть участниками Великой Отечественной войны.

"Крепкие семейные союзы нужно поддерживать на государственном уровне. Поэтому сегодня вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб: 30 000 рублей - в связи с 30-летием совместной жизни, 40 000 - при 40 годах брака, 60 000 - для 60 лет семейной жизни, а если пара отметит 70-летнюю годовщину, - 70 000 рублей", - пояснил инициатор и один из авторов законопроекта глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Установленные законопроектом размеры единовременных выплат к юбилеям совместной супружеской жизни предлагается ежегодно индексировать, а для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, увеличивать на соответствующий районный коэффициент.

При этом предусматривается, что власти регионов вправе устанавливать за счет средств своих бюджетов дополнительные меры социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время, в том числе с учетом числа детей, которые воспитываются либо были воспитаны в семье.

Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2026 года.