В Госдуме предложили ввести новые денежные выплаты за долгий брак
Поощрять семейные пары, которые состоят в официальном браке многие годы, предлагают депутаты фракции ЛДПР. Сегодня в Госдуму вносится соответствующий законопроект. С документом ознакомилась "Российская газета".
Депутаты отмечают, что сегодня не существует федеральных выплат семьям, проживших долгие годы в официальном браке.
"На практике единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни осуществляют лишь немногие местные органы и субъекты Российской Федерации, используя бюджетные средства, находящиеся в их распоряжении", - уточняют авторы законопроекта. По данным СМИ, в настоящее время такие выплаты существуют лишь в 19 регионах, а также в ряде городов.
Чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет, но в ряде регионов выплаты полагаются и за последующие круглые даты - 55, 60, 65, 70 лет. В ряде регионов имеются различные дополнительные ограничения для получения выплат, связанные, например, с трудовым стажем, необходимостью одному или обоим супругам быть участниками Великой Отечественной войны.
"Крепкие семейные союзы нужно поддерживать на государственном уровне. Поэтому сегодня вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб: 30 000 рублей - в связи с 30-летием совместной жизни, 40 000 - при 40 годах брака, 60 000 - для 60 лет семейной жизни, а если пара отметит 70-летнюю годовщину, - 70 000 рублей", - пояснил инициатор и один из авторов законопроекта глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Установленные законопроектом размеры единовременных выплат к юбилеям совместной супружеской жизни предлагается ежегодно индексировать, а для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, увеличивать на соответствующий районный коэффициент.
При этом предусматривается, что власти регионов вправе устанавливать за счет средств своих бюджетов дополнительные меры социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время, в том числе с учетом числа детей, которые воспитываются либо были воспитаны в семье.
Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2026 года.