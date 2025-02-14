Вернув Россию в состав Группы восьми (G8), президент США Дональд Трамп рассчитывает ослабить тем самым ее партнерство с Китаем. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Напомним, накануне республиканец заявил, что было ошибкой исключать Россию из G8 и он "с удовольствием" вернул был ее. По мнению Трампа, Москва "должна сидеть за столом" в этой организации.

Комментируя это заявление президента США, Пушков отметил, что в Париже, Лондоне и Берлине наверняка снова схватились за сердце, но Трамп мыслит по-крупному.

" О н с ч и т а е т , ч т о , и с к л ю ч и в Р о с с и ю и з G 8 , З а п а д б р о с и л е е в о б ъ я т и я Китая. Это усилило Китай и укрепило российско-китайский тандем, сделав из этих двух великих держав союзников", - пояснил Пушков в своем Telegram-канале, добавив, что это противоречит американским интересам.

Пушков подчеркнул, что именно это имеет в виду Трамп, когда говорит об ошибочности исключения России. Вернув ее обратно в состав G8, он рассчитывает ослабить партнерство Москвы и Пекина.

Пушков предположил, что Трамп хочет вернуть американскую политику к доктрине экс-госсекретаря США Генри Киссенджера о том, что Вашингтон не может одновременно враждовать с Москвой и с Пекином. А для этого республиканцу нужно наладить отношения с Россией и отдалить ее от КНР.

На фоне "большой игры" в "большом геополитическом треугольнике" - Соединенные Штаты, Россия и Китай - кризис на Украине для Трампа лишь помеха его планам и лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами.

Эту "головную боль", которая мешает "большой игре в большую политику", Трампу необходимо устранить, заключил Пушков.