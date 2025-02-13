Амир Хамитов назвал поведение Зеленского на фоне переговоров Путина и Трампа комическим, подчеркнув, что жалобы украинского лидера напоминают капризы школьниц.

Депутат Госдумы Амир Хамитов, в интервью РИА «Новости» заявил, что если бы не трагичность ситуации, поведение Владимира Зеленского могло бы стать основой для комического сериала. Это заявление было сделано в контексте недавних жалоб украинского президента на Дональда Трампа, который связался с Владимиром Путиным до того, как позвонить Зеленскому.

Хамитов отметил, что Зеленский, похоже, обижен на весь мир и пытается привлечь внимание, жалуясь и «топая ножкой». По его словам, такие претензии более характерны для капризных школьниц, но для взрослых людей, тем более политических лидеров, такое поведение может свидетельствовать о медицинских проблемах.

«Это не очень приятно»: Зеленский о разговоре Трампа и Путина

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о начале дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. Позже Трамп проинформировал Зеленского о содержании разговора.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Зеленский заявил, что Киев не признает результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта, если они пройдут без участия украинской стороны.

Страны Европейского союза выразили желание участвовать в этих переговорах, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах и уже начала формировать группу для переговоров с США, однако об участии Европы в переговорах пока понимания нет.