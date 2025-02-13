В Кремле оценили текущие отношения России и США

Текущие отношения России и США не в интересах обеих стран. Об этом в Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, главной темой телефонного разговора Путина с американским президентом Дональдом Трампом стали именно двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, которым за время президентства Джо Байдена был нанесен «огромный вред».

« Г о в о р и л и , ч т о э т и д в у с т о р о н н и е о т н о ш е н и я , н у , и м б ы л н а н е с е н з а в р е м я п р е д ы д у щ е й а д м и н и с т р а ц и и о г р о м н ы й в р е д . И т о с о с т о я н и е , в к о т о р о м н а х о д я т с я н а ш и д в у с т о р о н н и е о т н о ш е н и я , о н о , н а в е р н о е , н е в и н т е р е с а х н и Р о с с и и , н и США», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал о достигнутом согласии Путина и Трампа по конфликту на Украине. По его словам, это уже привело в движение «машину помощников и ведомств», которые будут поэтапно вступать в диалог.