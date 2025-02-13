Песков сообщил о неожиданном повороте во встрече Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Путин и Трамп «обменялись взаимными приглашениями», то есть у каждого из них теперь есть действующее приглашение посетить Вашингтон и Москву.

« А д р у г о е д е л о — э т о т о , ч т о о н и у с л о в и л и с ь д о с т а т о ч н о о п е р а т и в н о с о г л а с о в а т ь и п р о в е с т и р а б о ч у ю в с т р е ч у г д е - т о в т р е т ь е й с т р а н е » , — д о б а в и л Песков.

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. В частности, в рамках беседы главы РФ и США обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США и урегулирование ситуации на Украине.