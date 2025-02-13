Песков сообщил о неожиданном повороте во встрече Путина и Трампа

Песков рассказал о будущих встречах Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что Путин и Трамп «обменялись взаимными приглашениями», то есть у каждого из них теперь есть действующее приглашение посетить Вашингтон и Москву.
«А другое дело — это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране», — добавил Песков.
Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. В частности, в рамках беседы главы РФ и США обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США и урегулирование ситуации на Украине.