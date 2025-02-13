Песков рассказал о будущих встречах Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков сообщил о неожиданном повороте во встрече Путина и Трампа
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Он отметил, что Путин и Трамп «обменялись взаимными приглашениями», то есть у каждого из них теперь есть действующее приглашение посетить Вашингтон и Москву.

«А другое дело это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране», добавил Песков.

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. В частности, в рамках беседы главы РФ и США обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США и урегулирование ситуации на Украине.

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