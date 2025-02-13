Песков оценил тон беседы Путина с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются в конструктивном и откровенном тоне - так было и в телефонном разговоре 12 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

" Т о н б ы л в е с ь м а к о н с т р у к т и в н ы й , р а б о ч и й и д о с т а т о ч н о о т к р о в е н н ы й . В ц е л о м е щ е с п р о ш л о й к а д е н ц и и п р е з и д е н т а Трампа между ними выстроились достаточно конструктивные отношения, которые продолжаются до сих пор. Они позволяют двум президентам конструктивно обсуждать самые сложные проблемы", - сказал он.