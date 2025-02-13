Песков оценил тон беседы Путина с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются в конструктивном и откровенном тоне - так было и в телефонном разговоре 12 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
"Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный. В целом еще с прошлой каденции президента Трампа между ними выстроились достаточно конструктивные отношения, которые продолжаются до сих пор. Они позволяют двум президентам конструктивно обсуждать самые сложные проблемы", - сказал он.