Песков раскрыл инициатора разговора Путина и Трампа

Глава США Дональд Трамп неоднократно, в том числе, во время предвыборной кампании изъявлял желание позвонить президенту РФ Владимиру Путину, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 13 февраля, между лидерами государств состоялся длительный телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы международной повестки. Журналисты попросили представителя Кремля раскрыть, по чьей инициативе состоялась беседа.

« П р е з и д е н т Т р а м п е щ е в о в р е м я к а м п а н и и и п о с л е в ы б о р о в , д о и н а у г у р а ц и и , о н г о в о р и л о т о м , ч т о о н с о б и р а е т с я п о з в о н и т ь президенту Путину, у него были такие заявления. Мы можем вспомнить эти заявления президента Трампа», — разъяснил Песков.

Пресс-секретарь заметил, что пока рано говорить, когда Путин и Трамп могут воспользоваться взаимными приглашениями приехать.

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Вместе с тем, уточнил он, Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран, в том числе Трампа, если они решат приехать на 9 Мая.

Песков подчеркнул, что Москва считает США главным визави в переговорах по Украине. Он добавил, что Эр-Рияд фигурировал в переговорах Путина и Трампа как возможное место встречи для проведения переговоров, но окончательного решения пока нет.

Рабочие контакты между РФ и США будут шире развернуты в ближайшие дни и недели, пояснил представитель Кремля.

По его данным, Украина обязательно будет так или иначе участвовать в переговорах по урегулированию, но будет и двусторонний российско-американский трек.