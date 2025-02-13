Песков раскрыл инициатора разговора Путина и Трампа

Песков раскрыл, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа
Глава США Дональд Трамп неоднократно, в том числе, во время предвыборной кампании изъявлял желание позвонить президенту РФ Владимиру Путину, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
В среду, 13 февраля, между лидерами государств состоялся длительный телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы международной повестки. Журналисты попросили представителя Кремля раскрыть, по чьей инициативе состоялась беседа.
«Президент Трамп еще во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину, у него были такие заявления. Мы можем вспомнить эти заявления президента Трампа», — разъяснил Песков.
Пресс-секретарь заметил, что пока рано говорить, когда Путин и Трамп могут воспользоваться взаимными приглашениями приехать.
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Вместе с тем, уточнил он, Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран, в том числе Трампа, если они решат приехать на 9 Мая.
Песков подчеркнул, что Москва считает США главным визави в переговорах по Украине. Он добавил, что Эр-Рияд фигурировал в переговорах Путина и Трампа как возможное место встречи для проведения переговоров, но окончательного решения пока нет.
Рабочие контакты между РФ и США будут шире развернуты в ближайшие дни и недели, пояснил представитель Кремля.
По его данным, Украина обязательно будет так или иначе участвовать в переговорах по урегулированию, но будет и двусторонний российско-американский трек.