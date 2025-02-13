Путин назвал бойцов спецоперации «мои ребята»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с губернатором Брянской области Александром Богомазом тепло отозвался об участниках специальной военной операции и назвал их «мои ребята».

© ТК «Звезда»

« П р о ш у в а с и в п р е д ь п р о м о и х р е б я т н е з а б ы в а т ь : о к а з ы в а й т е и м и и х б л и з к и м в с ю н е о б х о д и м у ю п о д д е р ж к у » , - с к а з а л глава государства на встрече с брянским губернатором.

В свою очередь, российское оборонное ведомство поблагодарило верховного главнокомандующего в своем телеграм-канале за теплые слова.

« С п а с и б о , о ч е н ь в а ж н ы е с л о в а ! » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Ранее российский лидер призывал региональные власти помогать вернувшимся участникам специальной военной операции. Владимир Путин подчеркнул, они должны трудоустраиваться и получать хорошую заработную плату.