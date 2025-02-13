Страны Запада предали Украину, когда спровоцировали конфликт в ней и отказались соблюдать Минские договоренности. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни, комментируя разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине.

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На этом фоне Захарова напомнила, что именно лидеры стран ЕС, в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, недавно открыто признавались, что и не собирались выполнять Минские соглашения и лишь делали вид, что добросовестно работают над ними, чтобы «перевооружить Киев и дать ему время».

« П р о б л е м а н е т о л ь к о в т о м , ч т о о н и н а в р а л и — в с е к э т о м у у ж е п р и в ы к л и . П р о б л е м а в т о м , ч т о о н и п р е д а л и и н т е р е с ы Е в р о п ы , и э т о п р е д а т е л ь с т в о и е с т ь о д н а и з п р и ч и н т р а г е д и и » , — д о б а в и л а о н а .

По словам Захаровой, Минские соглашения стали частью системы международного права через их одобрение Совбезом ООН, что сделало их обязательными к исполнению. Таким образом, нарушив их, страны ЕС «стали ключевыми соучастниками катастрофы, развернувшейся на Украине». Официальный представитель МИД РФ уверена, что, если бы нормы Минска были выполнены, то Украина была бы спасена и нынешнее положение граждан Евросоюза, чье благополучие значительно просело из-за ошибочных, а порой и просто преступных шагов их лидеров, было бы лучше.