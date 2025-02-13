Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины
Страны Запада предали Украину, когда спровоцировали конфликт в ней и отказались соблюдать Минские договоренности. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни, комментируя разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине.
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На этом фоне Захарова напомнила, что именно лидеры стран ЕС, в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, недавно открыто признавались, что и не собирались выполнять Минские соглашения и лишь делали вид, что добросовестно работают над ними, чтобы «перевооружить Киев и дать ему время».
«Проблема не только в том, что они наврали — все к этому уже привыкли. Проблема в том, что они предали интересы Европы, и это предательство и есть одна из причин трагедии», — добавила она.
По словам Захаровой, Минские соглашения стали частью системы международного права через их одобрение Совбезом ООН, что сделало их обязательными к исполнению. Таким образом, нарушив их, страны ЕС «стали ключевыми соучастниками катастрофы, развернувшейся на Украине». Официальный представитель МИД РФ уверена, что, если бы нормы Минска были выполнены, то Украина была бы спасена и нынешнее положение граждан Евросоюза, чье благополучие значительно просело из-за ошибочных, а порой и просто преступных шагов их лидеров, было бы лучше.
«Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договоренности, а потом спровоцировали бойню в регионе», — заключила Захарова.