Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение газеты The Wall Street Journal касательно предложения Китая провести на своей территории встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В материале американского издания отмечалось, что Китай стремится сыграть свою роль в урегулировании украинского конфликта, связи с чем китайские чиновники через посредников предложили команде Трампа провести саммит РФ и США. По информации источников WSJ, предложенный формат не предусматривает участие Владимира Зеленского в переговорах. Также в Пекине заявили о желании «содействовать миротворческим усилиям» после возможного перемирия на Украине. При этом сам Трамп говорил о том, намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Любую информацию, которую выдает The Wall Street Journal, я бы делил на два. Вместе с тем нужно отметить, что это достаточно серьезное СМИ, поэтому, возможно, данные о предложении Китая провести встречу Путина и Трампа в этой стране как нейтральной территории соответствуют действительности. Сейчас Пекину нужно показать тем же Соединенным Штатам, что он выступает за мир и дружбу, но при этом поддерживает Россию. Кроме того, если Трамп приедет в Китай, то это, помимо прочего, будет одной из форм диалога Пекина и Вашингтона. Допускаю, что в США намеренно подали информацию, что Китай на фоне достаточно агрессивной риторики Вашингтона хочет найти точки для сближения, что одной из таких точек может стать участие Китая в переговорном процессе по Украине. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Публикация WSJ об инициативе КНР провести переговоры глав России и США, которые не предусматривают участие в них Зеленского, «сильно напрягает» Евросоюз и Киев, добавил эксперт.

« П о с л е с о с т о я в ш е г о с я д и а л о г а м е ж д у Путиным и Трампом они в принципе и без The Wall Street Journal уже видят, что их оставляют в стороне. Они переживают о том, что за столом переговоров нет места ни Зеленскому, ни представителям Европы. Поэтому тут американское издание, обрабатывая информационное пространство данными о якобы имеющемся предложении Китая, и раздражает Европу, и преследует свои цели. Подразумевается, что США должны выстраивать диалог с КНР, в том числе, и на этой почве, ведь напряжение между ними сейчас только нарастает. Так, США фактически уже назвали Китай своим главным геополитическим врагом», - заявил специалист.

Михайлов также ответил на вопрос о том, чем будет руководствоваться Москва при определении места для личной встречи Путина и Трампа.

« Е с л и с о с т о р о н ы Китая последует официальное предложение о проведении мероприятия и если оно не устроит американцев, то, полагаю, Владимир Путин не будет настаивать на этой площадке. Я допускаю, что в роли как бы нейтральной площадки выступит Саудовская Аравия или даже Турция. Вместе с тем я не буду удивлен, если первая встреча Путина и Трампа состоится либо на территории США, либо на территории России. Но ситуация сложилась непростая, и даже за неделю в этом вопросе многое может поменяться. При этом сейчас важно, что диалог уже начался. Сейчас все надеются, что скоро наступит некий мир, но он не наступит без выполнения условий России», - заключил политолог.

Ранее в Саудовской Аравии ответили на вопрос о проведении подготовки саммита Трампа и Путина на ее территории.