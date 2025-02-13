Политолог раскрыл, зачем ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине

Требование Евросоюза от США включить его в переговоры по урегулированию конфликта на Украине связано с тем, что ЕС намерены получить для себя выгоду в виде украинских территорий и ресурсов, заявил 360.ru политолог Дмитрий Шатунов. По мнению эксперта, Штаты вряд ли разрешат европейским странам прямо участвовать в мирных переговорах.

Заявлением о своем участии в переговорах страны Евросоюза показали, что претендуют на украинские территории и ресурсы, которые там находятся. Кроме того, им важно показать себя сильными перед США, чтобы вернуть статус полноправного партнера, — объяснил Шатунов.

Политолог назвал Евросоюз третьей стороной, которая «никак не влияет на ситуацию». ЕС, по его словам, вовлечены в конфликт на Украине только поставками оружия для ВСУ, на которых они зарабатывают. Европейцы боятся потерять свой доход, и это еще одна причина их желания участвовать в переговорах, пояснил эксперт.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее призвала не забывать об Украине и Евросоюзе после телефонной беседы президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. По ее мнению, мир может быть достигнут только совместными усилиями Брюсселя и Киева.