Володин отреагировал на низкий порог по русскому языку для детей мигрантов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект, по которому дети мигрантов могут быть зачислены в российские школы, если наберут за тест по русскому языку 30 процентов от максимального балла. Видео выступления Володина на заседании Думы опубликовано в его Telegram-канале.
Ранее в России приняли закон, запрещающий зачислять в российские школы не говорящих по-русски детей мигрантов. По новому закону, детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка.
Рособрнадзор разработал проект, устанавливающий минимальный проходной балл в 30 процентов за тестирование по русскому языку для школьников-иностранцев. По мнению Володина, этот проект противоречит духу и норме закона
«Задумайтесь, при десятибалльной шкале 30 процентов - это в лучшем случае «двойка». Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык, и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей», - подчеркнул Володин.
Спикер Думы предложил обратиться к премьеру РФ Михаилу Мишустину, если Рособрнадзор не изменит решение о минимуме баллов, передает ТАСС. Он предложил главе комиссии Думы по миграционной политике Ирине Яровой «продумать форму реагирования».
По новому закону тестирование детей мигрантов будет бесплатным. Его можно будет пройти в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
Также по новому закону будут проверять законность пребывания семьи в России при зачислении ребенка-иностранца в школу: семьям потребуется предоставлять подтверждающие документы.