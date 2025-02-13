Володин отреагировал на низкий порог по русскому языку для детей мигрантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект, по которому дети мигрантов могут быть зачислены в российские школы, если наберут за тест по русскому языку 30 процентов от максимального балла. Видео выступления Володина на заседании Думы опубликовано в его Telegram-канале.

Ранее в России приняли закон, запрещающий зачислять в российские школы не говорящих по-русски детей мигрантов. По новому закону, детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка.

Рособрнадзор разработал проект, устанавливающий минимальный проходной балл в 30 процентов за тестирование по русскому языку для школьников-иностранцев. По мнению Володина, этот проект противоречит духу и норме закона

« З а д у м а й т е с ь , п р и д е с я т и б а л л ь н о й ш к а л е 3 0 п р о ц е н т о в - э т о в л у ч ш е м с л у ч а е « д в о й к а » . П о л у ч а е т с я ф о р м а л и з м , ф и к ц и я . М ы г о в о р и м о т о м , ч т о р е б е н о к д о л ж е н з н а т ь р у с с к и й я з ы к , и в ш к о л е н е и с п ы т ы в а т ь с т р е с с , н е с о з д а в а т ь п р о б л е м ы д л я д р у г и х д е т е й » , - п о д ч е р к н у л Володин.

Спикер Думы предложил обратиться к премьеру РФ Михаилу Мишустину, если Рособрнадзор не изменит решение о минимуме баллов, передает ТАСС. Он предложил главе комиссии Думы по миграционной политике Ирине Яровой «продумать форму реагирования».

По новому закону тестирование детей мигрантов будет бесплатным. Его можно будет пройти в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Также по новому закону будут проверять законность пребывания семьи в России при зачислении ребенка-иностранца в школу: семьям потребуется предоставлять подтверждающие документы.