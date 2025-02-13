Лавров сделал заявление после разговора Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа «беседой двух воспитанных и вежливых людей». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, его поразило «оцепенение» в мире после разговора Путина и Трампа, как будто эти переговоры представляли собой нечто исключительное. Российский министр выразил надежду, что конструктивная беседа Путина и Трампа «отрезвит отдельных представителей Запада», передает ТАСС.

« Н а З а п а д е м н о г и е , н а ч и н а я с р у к о в о д и т е л е й Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия - их много», - отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что президенты России и США «прекрасно понимают, что политика - это садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения».

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Путин и Трамп провели телефонные переговоры 12 февраля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.