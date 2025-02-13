Захарова одним словом прокомментировала введение санкций против Порошенко*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале одним словом прокомментировала информацию о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко*.

Сегодня Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Петра Порошенко*, предусматривающий в том числе лишение его государственных наград, бессрочную блокировку активов, запрет на вывод средств за границы Украины.

« Ж а б а г а д ю к и н г » , - и р о н и ч н о п р о к о м м е н т и р о в а л а п р о и с х о д я щ е е о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь МИД России Мария Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что силовики дежурят недалеко от дома Порошенко*, готовясь арестовать его по обвинению в государственной измене. Сам бывший президент и глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» накануне заявил, что ему отказали во выезде из страны на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.