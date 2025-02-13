Политолог оценил значение телефонных переговоров Путина и Трампа

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Российской Академии наук, политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером оценил значение телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также высказался о перспективах личной встречи политиков в Саудовской Аравии.

12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе разговора Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине можно достичь посредством переговоров. Кроме того, стороны договорились о том, что Россия готова принять у себя американских должностных лиц для обсуждения окончания боевых действий. Вместе с тем американский лидер заявил после разговора, что в дальнейшем намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

И с российской, и с американской стороны отмечается, что звонок американского президента может стать прологом для нормализации отношений между Россией и США. Сейчас эти отношения находятся в очень неблаговидном состоянии, и это произошло в основном по воле предыдущей американской администрации, которую олицетворяла Демократическая партия. Судя по имеющейся информации, главами государств обсуждалась широкая повестка, ими затрагивались наиболее сложные моменты международного развития. И тут внушает оптимизм тот факт, что стороны договорились о продолжении диалога на высоком уровне, в том числе на уровне министерств иностранных дел и других ведомств.

Владимир Оленченко
Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт подчеркнул, что в Европе личные контакты глав России и США зачастую вызывают недовольство.

«Нынешнее европейское лобби, которое олицетворяют собой Еврокомиссия и руководство Великобритании, — это ставленники бывшей ранее у власти в США Демократической партии. Поэтому теперь они так или иначе выражают скрытое или явное неудовольствие. Они тоже хотели бы наладить диалог с Трампом, но он пока не проявляет к этому личного интереса. Насколько я понимаю, теперь европейцы надеются на контакты с американцами в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. США на мероприятии будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. Видимо, руководство ЕС и руководство Великобритании надеется объясниться и попробовать найти точки соприкосновения с Вэнсом в ходе личных контактов», - отметил Оленченко.

Говоря о возможных переговорах Путина и Трампа в Саудовской Аравии, политолог напомнил, что на их проведение претендуют и другие страны.

«После телефонного разговора президентов России и США, в ходе которого они договорились о необходимости двигаться в направлении нормализации двусторонних отношений, дело переходит в практическую плоскость организации встречи. И идей касательно места ее проведения сейчас достаточно много. На это активно претендуют и европейские страны, в частности Венгрия и Словакия. А вариант с Саудовской Аравией – это пожелание американской стороны. При этом у Москвы есть свои пожелания… Однако замысел Трампа понятен, у него уже был соответствующий опыт. В ходе своего предыдущего президентского срока он уже проводил встречу в Саудовской Аравии с представителями почти всех арабских стран, которых по его просьбе пригласили саудиты. Теперь он хочет повторить такой вариант. Вопрос в том, насколько он совпадает с позицией Москвы. Вопрос требует глубокого и всестороннего взвешивания. Полагаю, окончательное решение о месте и времени проведения встречи будет принято на уровне МИД РФ и Госдепартамента США», - заключил политолог.

Ранее авторы издания Financial Times назвали соглашение между Трампом и Путиным «худшим кошмаром» лидеров ЕС.

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