Слуцкий ответил на вопрос, когда могут пройти переговоры между РФ и Украиной

Возможность того, что Россия проведет переговоры с Украиной, существует, и они могут состояться в ближайшее время, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

Председатель ЛДПР отметил, что первый раунд возможных переговоров станет историческим событием, но при этом должен быть результативным.

« Н а в о п р о с о т о м , к о г д а м о г у т п р о й т и п е р е г о в о р ы , Л е о н и д С л у ц к и й о т в е т и л , ч т о э т о м о ж е т п р о и з о й т и « в с а м о е б л и ж а й ш е е в р е м я » , — р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е партии.

Также политик прокомментировал вчерашнюю беседу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, отметив, что отношения между ядерными державами должны не стремиться к нулю, а идти по «возрастающей траектории».

По словам Слуцкого, он уже провел переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов, и сейчас стороны обдумывают будущее восстановление отношений между парламентами.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу с Путиным, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил на вопрос о формировании делегации для переговоров по Украине.