В Кремле ушли от ответа на вопрос о количестве разговоров Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раскрыл, каким по счету был телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

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« Э т у т е м у м ы н е к о м м е н т и р у е м » , — о т м е т и л п р е с с - с е к р е т а р ь российского лидера, уйдя от ответа на вопрос о наличии предшествовавших переговоров и их количестве.

Ранее Песков отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа был важным, так как лидеры государств не общались несколько лет.

12 февраля президент США заявил, что провел переговоры с Путиным. По его словам, среди затронутых тем были мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.