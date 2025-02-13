Россия провела переговоры с представителями Конгресса США. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

« П р о с т о н е г о в о р и л о с ь о б э т о м , ч т о б ы н е п о в р е д и т ь н а ш и м п а р т н е р а м . Н у а с е й ч а с в р е м я д е й с т в и т е л ь н о д л я т о г о , ч т о б ы о т н о ш е н и я м е ж д у д в у м я я д е р н ы м и д е р ж а в а м и ш л и п о в о з р а с т а ю щ е й т р а е к т о р и и » , — п о д е л и л с я С л у ц к и й , к о м м е н т и р у я п е р е г о в о р ы .

Комментарий опубликован на официальном сайте ЛДПР.

Накануне состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились пойти навстречу друг другу и решить конфликт на Украине. При этом чиновники в странах ЕС всегда боялись исторически теплых отношений Вашингтона и Москвы. Об этом писала «Национальная служба новостей».