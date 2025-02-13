Слуцкий провел переговоры с представителями Конгресса США

Россия провела переговоры с представителями Конгресса США. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Слуцкий провел переговоры с представителями Конгресса США
© РИА Новости
«Просто не говорилось об этом, чтобы не повредить нашим партнерам. Ну а сейчас время действительно для того, чтобы отношения между двумя ядерными державами шли по возрастающей траектории», поделился Слуцкий, комментируя переговоры.

Комментарий опубликован на официальном сайте ЛДПР.

Накануне состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились пойти навстречу друг другу и решить конфликт на Украине. При этом чиновники в странах ЕС всегда боялись исторически теплых отношений Вашингтона и Москвы. Об этом писала «Национальная служба новостей».

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