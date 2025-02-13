Слуцкий провел переговоры с представителями Конгресса США
Россия провела переговоры с представителями Конгресса США. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
«Просто не говорилось об этом, чтобы не повредить нашим партнерам. Ну а сейчас время действительно для того, чтобы отношения между двумя ядерными державами шли по возрастающей траектории», — поделился Слуцкий, комментируя переговоры.
Комментарий опубликован на официальном сайте ЛДПР.
Накануне состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились пойти навстречу друг другу и решить конфликт на Украине. При этом чиновники в странах ЕС всегда боялись исторически теплых отношений Вашингтона и Москвы. Об этом писала «Национальная служба новостей».