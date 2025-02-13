Песков высказался о возможном возвращении территорий Украине

В вопросе завершения российско-украинского конфликта не нужно забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможном возвращении Украине некоторых территорий.

П о к а м ы б ы п р е д л а г а л и н е з а б е г а т ь в п е р е д . Е с т ь п о л и т и ч е с к а я в о л я , к о т о р а я б ы л а п о д ч е р к н у т а в х о д е в ч е р а ш н е й б е с е д ы с о б е и х с т о р о н в е с т и д и а л о г в п о и с к а х у р е г у л и р о в а н и я . Е с т ь с о г л а с и е о т н о с и т е л ь н о т о г о , ч т о э т о у р е г у л и р о в а н и е в о з м о ж н о м и р н ы м и п е р е г о в о р н ы м и с р е д с т в а м и . Д а л ь ш е н у ж н о д о ж д а т ь с я р е з у л ь т а т о в . Х о т я б ы п е р в ы х р е з у л ь т а т о в р а б о т ы с о в м е с т н о й , — з а я в и л Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп уверен в неспособности украинской стороны вернуть обратно территории, которые уже взяла под контроль российская армия. По его мнению, возможно «возвращение части территорий». Каких именно, политик не озвучил. До этого американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине и способах урегулирования конфликта.

В Кремле раскрыли новые подробности о разговоре Путина и Трампа

Факт переговоров оценили уже многие политические деятели и эксперты. Так, по словам сенатора Алексея Пушкова, этот разговор войдет в мировую политическую историю. По его словам, Украина и страны Европейского союза с ужасом отреагировали на эти контакты.