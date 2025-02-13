Медведев оценил реакцию Европы на разговор Путина и Трампа
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «время Европы прошло», и «ярость» европейских политиков из-за разговора президентов России и США ничего не изменит. Пост на эту тему появился в его аккаунте в соцсети X.
12 февраля президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».
Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.
Медведев отреагировал на разговор Путина и Трампа
Politico рассказало, что переговоры без участия Европы вызвали недовольство политиков ЕС. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «мира можно достичь только сообща, а это значит - с Украиной и европейцами». Ее латвийская коллега Байба Браже подчеркнула, что украинское участие в любых мирных переговорах имеет «решающее значение». Браже также призвала «ослабить Россию на поле боя».
«Фригидная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Ее не предупредили о разговоре Путина-Трампа и не проконсультировались о его содержании или последующих заявлениях», - так слова европейских политиков прокомментировал Медведев.
По его мнению, сложившая ситуация демонстрирует «реальную роль» Европы в мире и ее «шансы заполучить жениха».
«Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», - заключил Медведев.