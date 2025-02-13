Медведев оценил реакцию Европы на разговор Путина и Трампа

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «время Европы прошло», и «ярость» европейских политиков из-за разговора президентов России и США ничего не изменит. Пост на эту тему появился в его аккаунте в соцсети X.

12 февраля президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.

Медведев отреагировал на разговор Путина и Трампа

Politico рассказало, что переговоры без участия Европы вызвали недовольство политиков ЕС. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «мира можно достичь только сообща, а это значит - с Украиной и европейцами». Ее латвийская коллега Байба Браже подчеркнула, что украинское участие в любых мирных переговорах имеет «решающее значение». Браже также призвала «ослабить Россию на поле боя».

« Ф р и г и д н а я с т а р а я д е в а Е в р о п а о б е з у м е л а о т р е в н о с т и и я р о с т и . Е е н е п р е д у п р е д и л и о р а з г о в о р е П у т и н а - Т р а м п а и н е п р о к о н с у л ь т и р о в а л и с ь о е г о с о д е р ж а н и и и л и п о с л е д у ю щ и х з а я в л е н и я х » , - т а к с л о в а е в р о п е й с к и х п о л и т и к о в п р о к о м м е н т и р о в а л Медведев.

По его мнению, сложившая ситуация демонстрирует «реальную роль» Европы в мире и ее «шансы заполучить жениха».