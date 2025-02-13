Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин договорился с главой США немедленно начать подготовку к переговорам по Украине, передает ТАСС. Также Песков сообщил, что в ходе переговоров 12 апреля Путин и Трамп не поднимали тему признания новых российских регионов.

О начавшейся работе

Песков сообщил, что Россия уже начала формировать группу для переговоров с США, в том числе для обсуждения украинского кризиса. Состав группы будет объявлен позже.

О личной встрече Путина и Трампа

Песков подчеркнул, что Путин и Трамп договорились продолжать контакты и «ориентироваться на отдельную встречу». Пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, потребуется ли прекращение огня для личной встречи лидеров. Песков ответил, что «никакой последовательности» по организации переговоров Путина и Трампа пока не существует.

« Е щ е р а з п о в т о р я ю , з д е с ь н у ж н о н а б р а т ь с я т е р п е н и я » , - п о д ч е р к н у л Песков.

О взаимных приглашениях Путина и Трампа

Представитель Кремля добавил, что взаимные приглашения приехать с визитом в Россию и в США, прозвучавшие в ходе разговора Путина и Трампа, не стоит путать с организацией их двусторонних переговоров. Песков подчеркнул, что это разные процессы.

« Е с т ь п р и г л а ш е н и е и е с т ь в з а и м н о е п р и г л а ш е н и е , п р е з и д е н т ы у п о м и н а л и о б э т о м . Н о п о к а к о н к р е т н о г о п о н и м а н и я н а э т о т с ч е т н е т » , - с к а з а л о н .

Какие страны могут участвовать в переговорах

Песков отметил, что Кремль пока не готов говорить, какие страны могли бы принять участие в переговорах по Украине. Он не сообщил, будет ли среди этих стран Китай.

« П о к а о к о н ф и г у р а ц и и с т о р о н г о в о р и т ь н и ч е г о н е в о з м о ж н о . Е щ е н е б ы л о с у б с т а н т и в н ы х к о н т а к т о в н а р а б о ч е м у р о в н е » , - о б ъ я с н и л П е с к о в .

О признании новых регионов РФ

Песков сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали тему признания Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей западными странами. Пресс-секретарь Путина призвал «не забегать вперед» и напомнил, что переговоры еще не начались. Песков также указал, что Кремль пока не ждет переговорщиков из США в Москве - «договоренностей на этот счет нет».

Что еще обсуждали Путин и Трамп

В ходе беседы 12 февраля президенты России и США обсуждали и вопросы энергетики, рассказал Песков. Детали обсуждения он уточнять не стал. Также пресс-секретарь Путина сообщил, что президенты не обсуждали отмену санкций против России.

«Очень важный разговор»

В целом разговор Путина и Трампа был очень важен, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне.

« Б е з у с л о в н о , о т с у т с т в и е к о н т а к т о в в о в с е н е с п о с о б с т в о в а л о п о и с к у к а к и х - л и б о в а р и а н т о в у р е г у л и р о в а н и я » , - з а я в и л П е с к о в .

Представитель Кремля не стал раскрывать, был ли этот разговор первой беседой Путина и Трампа с момента инаугурации президента США. Также Песков не сообщил, по чьей инициативе состоялись переговоры. Он подчеркнул, что оставит эти вопросы без комментариев.