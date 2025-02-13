Песков дал новые комментарии о разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин договорился с главой США немедленно начать подготовку к переговорам по Украине, передает ТАСС. Также Песков сообщил, что в ходе переговоров 12 апреля Путин и Трамп не поднимали тему признания новых российских регионов.
О начавшейся работе
Песков сообщил, что Россия уже начала формировать группу для переговоров с США, в том числе для обсуждения украинского кризиса. Состав группы будет объявлен позже.
О личной встрече Путина и Трампа
Песков подчеркнул, что Путин и Трамп договорились продолжать контакты и «ориентироваться на отдельную встречу». Пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, потребуется ли прекращение огня для личной встречи лидеров. Песков ответил, что «никакой последовательности» по организации переговоров Путина и Трампа пока не существует.
«Еще раз повторяю, здесь нужно набраться терпения», - подчеркнул Песков.
О взаимных приглашениях Путина и Трампа
Представитель Кремля добавил, что взаимные приглашения приехать с визитом в Россию и в США, прозвучавшие в ходе разговора Путина и Трампа, не стоит путать с организацией их двусторонних переговоров. Песков подчеркнул, что это разные процессы.
«Есть приглашение и есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет», - сказал он.
Какие страны могут участвовать в переговорах
Песков отметил, что Кремль пока не готов говорить, какие страны могли бы принять участие в переговорах по Украине. Он не сообщил, будет ли среди этих стран Китай.
«Пока о конфигурации сторон говорить ничего невозможно. Еще не было субстантивных контактов на рабочем уровне», - объяснил Песков.
О признании новых регионов РФ
Песков сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали тему признания Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей западными странами. Пресс-секретарь Путина призвал «не забегать вперед» и напомнил, что переговоры еще не начались. Песков также указал, что Кремль пока не ждет переговорщиков из США в Москве - «договоренностей на этот счет нет».
Что еще обсуждали Путин и Трамп
В ходе беседы 12 февраля президенты России и США обсуждали и вопросы энергетики, рассказал Песков. Детали обсуждения он уточнять не стал. Также пресс-секретарь Путина сообщил, что президенты не обсуждали отмену санкций против России.
«Очень важный разговор»
В целом разговор Путина и Трампа был очень важен, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне.
«Безусловно, отсутствие контактов вовсе не способствовало поиску каких-либо вариантов урегулирования», - заявил Песков.
Представитель Кремля не стал раскрывать, был ли этот разговор первой беседой Путина и Трампа с момента инаугурации президента США. Также Песков не сообщил, по чьей инициативе состоялись переговоры. Он подчеркнул, что оставит эти вопросы без комментариев.