Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече лидеров двух стран.

" Г л а в ы г о с у д а р с т в в ч е р а в х о д е т е л е ф о н н о г о р а з г о в о р а у с л о в и л и с ь , ч т о и о н и с а м и п р о д о л ж а т к о н т а к т , о н и б у д у т о р и е н т и р о в а т ь с я н а о т д е л ь н у ю в с т р е ч у , и т а к ж е д о г о в о р и л и с ь , ч т о н е м е д л е н н о б у д у т д а н ы п о р у ч е н и я с о о т в е т с т в у ю щ и м п о м о щ н и к а м , ч т о б ы т е н а ч а л и с о о т в е т с т в у ю щ у ю р а б о т у " , - с к а з а л н а б р и ф и н г е п р е с с - с е к р е т а р ь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании встретиться с Владимиром Путиным. Он говорил об этом и в ходе избирательной кампании осенью 2024 года, и сразу после инаугурации 20 января. Последняя личная встреча Путина и Трампа прошла на саммите Группы двадцати в Осаке в июне 2019 года.