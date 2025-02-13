Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече лидеров двух стран.
"Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу", - сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании встретиться с Владимиром Путиным. Он говорил об этом и в ходе избирательной кампании осенью 2024 года, и сразу после инаугурации 20 января. Последняя личная встреча Путина и Трампа прошла на саммите Группы двадцати в Осаке в июне 2019 года.