В СВР прокомментировали разговор Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели обстоятельный разговор, который создал условия для продолжения работы, в том числе и на уровне руководителей спецслужб. Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Вечером 12 февраля Кремль сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. После беседы американский лидер отмечал, что договорился с российским коллегой о необходимости поручить командам начать подготовку к переговорам по урегулированию ситуации на Украине «немедленно».

« С о с т о я в ш и й с я в ч е р а о ч е н ь с о д е р ж а т е л ь н ы й и г л у б о к и й р а з г о в о р м е ж д у п р е з и д е н т а м и д в у х с т р а н , к о н е ч н о ж е , с о з д а л н е о б х о д и м ы е у с л о в и я д л я т о г о , ч т о б ы р а б о т а б ы л а п р о д о л ж е н а , в т о м ч и с л е и н а у р о в н е р у к о в о д и т е л е й в е д о м с т в , в т о м ч и с л е с и л о в ы х и с п е ц и а л ь н ы х с л у ж б . С о б с т в е н н о , т а к о е п о р у ч е н и е д а н о » , — з а я в и л Н а р ы ш к и н .

Ранее в Кремле сообщали, что Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе». Беседа двух лидеров продолжалась полтора часа.