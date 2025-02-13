В СВР прокомментировали разговор Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели обстоятельный разговор, который создал условия для продолжения работы, в том числе и на уровне руководителей спецслужб. Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Вечером 12 февраля Кремль сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. После беседы американский лидер отмечал, что договорился с российским коллегой о необходимости поручить командам начать подготовку к переговорам по урегулированию ситуации на Украине «немедленно».
«Состоявшийся вчера очень содержательный и глубокий разговор между президентами двух стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб. Собственно, такое поручение дано», — заявил Нарышкин.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе». Беседа двух лидеров продолжалась полтора часа.