В российском МИД оценили шансы на ослабление западных санкций

Никаких иллюзий по поводу ослабления санкционного давления на Россию нет. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Москва не раз отмечала, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских ограничений. В самих этих странах уже говорили, что санкции неэффективны.

« Ч т о к а с а е т с я н а ш е й с т р а н ы , у м е н я н е т н а д а н н ы й м о м е н т н и к а к и х о п т и м и с т и ч е с к и х и л л ю з и й н а с ч е т т о г о , ч т о о с л а б н у т с а н к ц и и , б у д у т с о з д а н ы д о б р о п о р я д о ч н ы е б л а г о с к л о н н ы е у с л о в и я д л я р а б о т ы . Б у д е т ж е с т к о » , — п о д ч е р к н у л д и п л о м а т .

Российскому бизнесу придется продолжать бороться, уточнил Панкин. По его словам, необходимо просто приспособиться к той конкурентной, честной или нечестной обстановке, которая существует на рынках, а также к тем возможностям, которые открываются даже в условиях дополнительных издержек.

В ЕС планируют санкции против 25 китайских компаний из-за России

Ранее Австралия ввела санкции в отношении пяти российских граждан и одной организации.

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