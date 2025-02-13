Назван украинский город, к которому «присматривается» Польша
Власти Польши небезосновательно присматриваются к украинскому Львову, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он напомнил, что в прошлом веке Польшу окрестили «гиеной Европы», авторство этого термина принадлежит бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, передает РИА Новости.
Наиболее последовательно на свои так называемые «восточные кресы» всегда претендовала Польша. Сейчас она присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно, — подчеркнул Нарышкин.
Также он напомнил, что до Польского похода Красной армии руководство Польши активно осваивало Галицию и Волынь. Туда переселили десятки тысяч военных в отставке, предоставив им земельные угодья. В частности этим историческим фактом директор СВР объяснил неприязнь к полякам со стороны украинцев.