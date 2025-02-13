Власти Польши небезосновательно присматриваются к украинскому Львову, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он напомнил, что в прошлом веке Польшу окрестили «гиеной Европы», авторство этого термина принадлежит бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, передает РИА Новости.

Н а и б о л е е п о с л е д о в а т е л ь н о н а с в о и т а к н а з ы в а е м ы е « в о с т о ч н ы е к р е с ы » в с е г д а п р е т е н д о в а л а П о л ь ш а . С е й ч а с о н а п р и с м а т р и в а е т с я к о Л ь в о в у , и , в о б щ е м - т о , н е б е з о с н о в а т е л ь н о , — п о д ч е р к н у л Н а р ы ш к и н .

Также он напомнил, что до Польского похода Красной армии руководство Польши активно осваивало Галицию и Волынь. Туда переселили десятки тысяч военных в отставке, предоставив им земельные угодья. В частности этим историческим фактом директор СВР объяснил неприязнь к полякам со стороны украинцев.