В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии. Вероятное место переговоров назвал первый замглавы комитета Госдумы (ГД) по международным делам депутат Вячеслав Никонов в беседе Shot, сообщило издание в Telegram.

Ранее Трамп также заявил о желании провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Кроме того, американский лидер сообщил, что ожидает визита президента России в США.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился больше часа. Главы государств обсудили пути урегулирования ситуации на Украине, ближневосточную повестку, ядерную программу Ирана и развитие двусторонних экономических связей. Помимо этого, российский лидер пригласил коллегу в Москву.