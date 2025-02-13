В Сети вспомнили предсказание Жириновского про «договорняк» Трампа и Путина
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предсказал беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Telegram-канал «Баррель черной икры». В эфире программы Владимира Соловьева политик предрек так называемый «договорняк» между лидерами.
Будет встреча «Путин и Трамп», и они смогут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы, все-таки это Дальний Восток, сирийцы — Ближний Восток. Украина да Львов, мы отделяем ее, и она в НАТО входит, и в Евросоюз — куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс, — подчеркнул Жириновский.
Тогда основатель ЛДПР заверил, что Трамп закроет три конфликта, и трижды станет лауреатом Нобелевской премии. Жириновский предсказывал, что у республиканца будут нормальные отношения с Россией, а Европу он будет «давить» и «душить», потому что она ему «ненавистна».