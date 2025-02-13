В Сети вспомнили предсказание Жириновского про «договорняк» Трампа и Путина

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предсказал беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Telegram-канал «Баррель черной икры». В эфире программы Владимира Соловьева политик предрек так называемый «договорняк» между лидерами.

Б у д е т в с т р е ч а « П у т и н и Т р а м п » , и о н и с м о г у т д о г о в о р и т ь с я . Э т о б у д е т о т л и ч н о е д о с т и ж е н и е . К о р е й ц ы , в с е - т а к и э т о Д а л ь н и й В о с т о к , с и р и й ц ы — Б л и ж н и й В о с т о к . Украина да Львов, мы отделяем ее, и она в НАТО входит, и в Евросоюз — куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс, — подчеркнул Жириновский.

Тогда основатель ЛДПР заверил, что Трамп закроет три конфликта, и трижды станет лауреатом Нобелевской премии. Жириновский предсказывал, что у республиканца будут нормальные отношения с Россией, а Европу он будет «давить» и «душить», потому что она ему «ненавистна».