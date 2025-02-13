Почему Россия не поддержала никого из кандидатов в президенты Абхазии
Россия отказалась от поддержки кого-либо из кандидатов на пост президента Абхазии. Тем самым продемонстрирована готовность к сотрудничеству с любым из них после победы на выборах, объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог-международник Дмитрий Родионов.
«Россия демонстрирует свою открытость, готовность к сотрудничеству, но при этом активно не поддерживает ни одного из кандидатов. Во-первых, доверять абхазским политикам достаточно сложно после того, что произошло осенью 2024 года. Во-вторых, открытая поддержка кого-либо из кандидатов может оказать ему медвежью услугу — люди просто могут проголосовать против него, посчитав, что им навязывают президента», — пояснил Родионов.
Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они назначены после досрочной отставки экс-главы республики Аслана Бжании осенью 2024 года. Это произошло на фоне массовых протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.