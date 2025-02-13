Почему Россия не поддержала никого из кандидатов в президенты Абхазии

Россия отказалась от поддержки кого-либо из кандидатов на пост президента Абхазии. Тем самым продемонстрирована готовность к сотрудничеству с любым из них после победы на выборах, объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог-международник Дмитрий Родионов.

« Р о с с и я д е м о н с т р и р у е т с в о ю о т к р ы т о с т ь , г о т о в н о с т ь к с о т р у д н и ч е с т в у , н о п р и э т о м а к т и в н о н е п о д д е р ж и в а е т н и о д н о г о и з к а н д и д а т о в . В о - п е р в ы х , д о в е р я т ь а б х а з с к и м п о л и т и к а м д о с т а т о ч н о с л о ж н о п о с л е т о г о , ч т о п р о и з о ш л о о с е н ь ю 2 0 2 4 г о д а . В о - в т о р ы х , о т к р ы т а я п о д д е р ж к а к о г о - л и б о и з к а н д и д а т о в м о ж е т о к а з а т ь е м у м е д в е ж ь ю у с л у г у — л ю д и п р о с т о м о г у т п р о г о л о с о в а т ь п р о т и в н е г о , п о с ч и т а в , ч т о и м н а в я з ы в а ю т п р е з и д е н т а » , — п о я с н и л Родионов.

Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они назначены после досрочной отставки экс-главы республики Аслана Бжании осенью 2024 года. Это произошло на фоне массовых протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.