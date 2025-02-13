Почему Россия не поддержала никого из кандидатов в президенты Абхазии

Россия отказалась от поддержки кого-либо из кандидатов на пост президента Абхазии. Тем самым продемонстрирована готовность к сотрудничеству с любым из них после победы на выборах, объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог-международник Дмитрий Родионов.

Почему Россия не поддержала никого из кандидатов в президенты Абхазии
© globallookpress.com
«Россия демонстрирует свою открытость, готовность к сотрудничеству, но при этом активно не поддерживает ни одного из кандидатов. Во-первых, доверять абхазским политикам достаточно сложно после того, что произошло осенью 2024 года. Во-вторых, открытая поддержка кого-либо из кандидатов может оказать ему медвежью услугу люди просто могут проголосовать против него, посчитав, что им навязывают президента», пояснил Родионов.

Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они назначены после досрочной отставки экс-главы республики Аслана Бжании осенью 2024 года. Это произошло на фоне массовых протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Политика
Аслан Бжания
Дмитрий Родионов
Мнения
Абхазия