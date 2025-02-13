Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал признанием правды слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично.

Цеков прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года, передает РИА «Новости».

По его словам, что шеф Пентагона фактически признал правду, добавив, что в Минобороны США наконец-то соглашаются с тем, что территории, вернувшиеся в состав России с 2014 года, навсегда воссоединились с исторической родиной.

Цеков также отметил, что нынешнее заявление Хегсета является честным и лишенным обмана, что, как считает Цеков, ранее было характерно для команды предыдущего президента США Джо Байдена.

Ранее министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что министр обороны отметил нереалистичность возврата Украины к границам до 2014 года с точки зрения США и подчеркнул желание американского президента завершить конфликт.