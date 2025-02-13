В МИД рассказали, кого в России не хотят видеть в годовщину Великой Победы

На 80-ю годовщину Великой Победы Россия не планирует приглашать глав недружественных стран.

Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

« О ч е в и д н о , ч т о г л а в ы н е д р у ж е с т в е н н ы х г о с у д а р с т в , к у р и р у е м ы х п е р в ы м е в р о п е й с к и м д е п а р т а м е н т о м , с у ч е т о м п р о в о д и м о й и м и р у с о ф о б с к о й п о л и т и к и к и х ч и с л у н е о т н о с я т с я » , — п о д ч е р к н у л С т у д е н н и к о в .

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Кроме того, дипломат уточнил, что весь 2025 год будет посвящен памяти Великой Победы, и в рамках этого будут организованы различные мероприятия как в России, так и за рубежом. Основным же событием станет Парад Победы на Красной площади, куда пригласят иностранных гостей из дружественных стран.

В России уже готовятся к 80-летию Победы. Еще в январе президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа». В рамках празднования Дня Победы предполагается участие военных подразделений из 19 стран, находящихся в дружественных отношениях с Россией. Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.