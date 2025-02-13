В МИД рассказали, кого в России не хотят видеть в годовщину Великой Победы
На 80-ю годовщину Великой Победы Россия не планирует приглашать глав недружественных стран.
Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
«Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу не относятся», — подчеркнул Студенников.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Кроме того, дипломат уточнил, что весь 2025 год будет посвящен памяти Великой Победы, и в рамках этого будут организованы различные мероприятия как в России, так и за рубежом. Основным же событием станет Парад Победы на Красной площади, куда пригласят иностранных гостей из дружественных стран.
В России уже готовятся к 80-летию Победы. Еще в январе президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа». В рамках празднования Дня Победы предполагается участие военных подразделений из 19 стран, находящихся в дружественных отношениях с Россией. Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.