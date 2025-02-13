Медведев отреагировал на разговор Путина и Трампа

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что до разговора президентов России и США «мир балансировал на грани Апокалипсиса», так как Америка пыталась управлять всей планетой. Об этом он написал на своей странице VK.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.

Медведев назвал важным сам факт разговора президентов России и США. Он отметил, что при Джо Байдене США свернули все контакты на высшем уровне, «желая наказать и унизить Россию».

« Р е з у л ь т а т - м и р б а л а н с и р о в а л н а г р а н и А п о к а л и п с и с а . П о ч е м у т а к с л у ч и л о с ь ? Д а п р о с т о в к а к о й - т о м о м е н т США назначили себя главной страной нашей планеты», - написал Медведев.

Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа

По его словам, администрация Байдена совершила «грубейшую ошибку, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле». Медведев отметил, что отношения СССР/России и США часто бывали очень напряженными, но американцы не вводили персональных санкций против руководства страны даже в период Карибского кризиса или афганского конфликта.

« В н а ш е м м а л е н ь к о м , п р о т и в о р е ч и в о м , н о о ч е н ь в з а и м о з а в и с и м о м м и р е н е т и н е м о ж е т б ы т ь г л а в н о й с т р а н ы и с т а р ш е г о п р а в и т е л я п л а н е т ы » , - п о д ч е р к н у л з а м г л а в ы Совбеза.

Медведев добавил, что контакты и консультации «гораздо ценнее надувания щек» и желания нанести стратегическое поражение. По его мнению, американцы должны осознать, что Россию «невозможно поставить на колени».