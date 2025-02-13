Медведев отреагировал на разговор Путина и Трампа
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что до разговора президентов России и США «мир балансировал на грани Апокалипсиса», так как Америка пыталась управлять всей планетой. Об этом он написал на своей странице VK.
12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».
Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.
Медведев назвал важным сам факт разговора президентов России и США. Он отметил, что при Джо Байдене США свернули все контакты на высшем уровне, «желая наказать и унизить Россию».
«Результат - мир балансировал на грани Апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты», - написал Медведев.
Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа
По его словам, администрация Байдена совершила «грубейшую ошибку, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле». Медведев отметил, что отношения СССР/России и США часто бывали очень напряженными, но американцы не вводили персональных санкций против руководства страны даже в период Карибского кризиса или афганского конфликта.
«В нашем маленьком, противоречивом, но очень взаимозависимом мире нет и не может быть главной страны и старшего правителя планеты», - подчеркнул замглавы Совбеза.
Медведев добавил, что контакты и консультации «гораздо ценнее надувания щек» и желания нанести стратегическое поражение. По его мнению, американцы должны осознать, что Россию «невозможно поставить на колени».
«Ну а если не осознают, то всё вернётся на круги своя. Ядерные часы Судного дня продолжат свой неумолимый ход к полуночи», - заключил Медведев.