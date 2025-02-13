Идея Франции об отправке миротворцев на Украину — авантюра, которая чревата прямым столкновением на поле боя, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

« Р а з в ё р т ы в а н и е м и р о т в о р ч е с к о г о к о н т и н г е н т а т р е б у е т с о г л а с и я с т о р о н к о н ф л и к т а и о д о б р е н и я Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», — сказал он РИА Новости.

Студенников подчеркнул, что если Париж хочет завести войска на Украину без согласия России, это уже непосредственное участие в конфликте.

Посол РФ Мешков назвал требование Киева о «миротворцах» нереалистичным

Ранее глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил о критическом моменте в конфликте на Украине.

Также в The Times писали, что в Европе наблюдаются разногласия насчёт отправки миротворцев в Киев.