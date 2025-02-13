В МИД России назвали авантюрой идею об отправке миротворцев на Украину
Идея Франции об отправке миротворцев на Украину — авантюра, которая чревата прямым столкновением на поле боя, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
«Развёртывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», — сказал он РИА Новости.
Студенников подчеркнул, что если Париж хочет завести войска на Украину без согласия России, это уже непосредственное участие в конфликте.
Посол РФ Мешков назвал требование Киева о «миротворцах» нереалистичным
Ранее глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил о критическом моменте в конфликте на Украине.
Также в The Times писали, что в Европе наблюдаются разногласия насчёт отправки миротворцев в Киев.