Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на CBS News.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп говорили по телефону почти полтора часа.

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Лидеры России и США в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу.