Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

CBS: Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на CBS News.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп говорили по телефону почти полтора часа.
Сенатор Пушков: на Украине и в ЕС с ужасом читают о разговоре Путина и Трампа
Лидеры России и США в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу.