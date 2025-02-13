Сенатор Пушков: на Украине и в ЕС с ужасом читают о разговоре Путина и Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Украина и Евросоюз с ужасом узнают о разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Раскрыта реакция Украины и ЕС на разговор Путина и Трампа
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«Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — написал он в своём Telegram-канале.

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Ранее российский рынок акций ускорил рост в свете разговора Путина и Трампа.

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