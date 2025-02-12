Что означают переговоры Путина и Трампа, закончится ли СВО на Украине: объяснение политолога

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом может сигнализировать о начале переговорного процесса по Украине, но его исход пока неясен. Об этом URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Он подчеркнул, что данное событие может стабилизировать российско-американские отношения.

« Н у , э т о т о л ь к о н а ч а л о , к а к б ы о н и д о г о в о р и л и с ь о н а ч а л е п е р е г о в о р н о г о п р о ц е с с а , н о к а к б у д у т п р о х о д и т ь и ч е м з а к о н ч а т с я п е р е г о в о р ы — е щ е н е и з в е с т н о » , — о т м е т и л в р а з г о в о р е с U R A . R U Блохин в ответ на вопрос, близка ли развязка украинского конфликта.

Он также подчеркнул, что данный разговор является «сигналом к диалогу».

Блохин выразил мнение, что телефонные переговоры можно рассматривать как позитивный момент в стабилизации отношений между двумя странами. По его словам, США решили изменить подход к России.

« Э в о л ю ц и я п о д х о д о в п р о и з о ш л а , о т п р и н е с е н и я Р о с с и и с т р а т е г и ч е с к о г о п о р а ж е н и я н а Украине при [экс-президенте США Джо] Байдене до заморозки конфликта — это тоже отчасти прогресс. Поэтому изменение подхода США видно», — заявил Блохин.

Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели продолжительный телефонный разговор. Он длился около полутора часов. Во время беседы главы государств обсудили ряд ключевых тем, среди которых были вопросы ближневосточного урегулирования, украинский кризис и состояние двусторонних отношений между двумя странами.