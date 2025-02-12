В России высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Решение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу было ожидаемым и связано с рациональным подходом нового американского лидера к внешней политике, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об ожиданиях от грядущей встречи глав государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву. «Президент России пригласил президента США посетить Москву», — сообщил представитель Кремля.

«Путин и Трамп знакомы друг с другом, у них есть опыт отношений, опыт серьезный. Эти отношения, которые продолжались в течение первого срока Трампа, Трамп раньше бывал в Москве. У Трампа нет той русофобии, которая была у его предшественников. Он очень рациональный человек, то есть он действует не в соответствии с какими-то идеологическими догмами, а с учетом более-менее реальной обстановки, поскольку он пришел из бизнеса, причем из бизнеса очень специфического», — объяснил Климов.

" Э т о п е р е х о д в с о с т о я н и е н о р м а л ь н о с т и . ( . . . ) Т о , ч т о н а т в о р и л и [ э к с - п р е з и д е н т США Джо] Байден и его команда, -- они разрушили все, что складывалось десятилетиями между нашими странами, они угробили почти все механизмы. Сейчас есть надежда на то, что через какое-то время мы сможем выйти к состоянию нормальности. Не к счастливому будущему, я не идеалист, а именно к состоянию нормальности". Андрей Климов, зампред комитета Совета Федерации по международным делам

При этом сенатор назвал неудивительным решение двух лидеров провести личную встречу.

« Л и ч н о я с и л ь н о н е с о м н е в а л с я , ч т о ч е р е з к а к о е - т о в р е м я п о с л е п о б е д ы Трампа состоится разговор. (...) Можно только порадоваться тому, что нынешние хозяева Белого дома не чураются нормального ведения дел, а нормальное ведение дел предполагает общение с лидером по крайней мере таких великих и мощных сверхдержав», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Песков также подтвердил эту информацию. По словам пресс-секретаря российского лидера, переговоры длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве.