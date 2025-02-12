Заявление генсека НАТО Марка Рютте о сокрушительном ответе на потенциальное нападение России сигнализирует о провале «украинского проекта» Запада. Об этом в среду, 12 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Риторика сместилась с обещаний победы над Россией к оборонительной позиции. Дипломат предполагает, что Запад списал киевский режим, перекладывая бремя последствий на Европу, оставляя ее один на один с проблемами, созданными, по мнению Захаровой, англосаксами.

— Т е п е р ь а к ц е н т ы с м е щ а ю т с я . О ч е в и д н о , н а к и е в с к и й р е ж и м о н и б о л ь ш е с т а в к у н е д е л а ю т : и с п о л ь з о в а л и — с п и с а л и в у т и л ь , — н а п и с а л а д и п л о м а т в с в о е м Telegram-канале.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика Североатлантического альянса (НАТО) по отношению к России может привести к полной военно-политической деградации Европы. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему это может произойти и можно ли изменить ситуацию.