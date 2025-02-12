«В утиль»: Захарова прокомментировала слова Рютте о якобы атаке РФ на НАТО
Заявление генсека НАТО Марка Рютте о сокрушительном ответе на потенциальное нападение России сигнализирует о провале «украинского проекта» Запада. Об этом в среду, 12 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Риторика сместилась с обещаний победы над Россией к оборонительной позиции. Дипломат предполагает, что Запад списал киевский режим, перекладывая бремя последствий на Европу, оставляя ее один на один с проблемами, созданными, по мнению Захаровой, англосаксами.
— Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль, — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика Североатлантического альянса (НАТО) по отношению к России может привести к полной военно-политической деградации Европы. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему это может произойти и можно ли изменить ситуацию.