Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

" П р о в е д е н о б с т о я т е л ь н ы й о б м е н м н е н и я м и о т е к у щ е й с и т у а ц и и в С и р и и , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и . - С р о с с и й с к о й с т о р о н ы а к ц е н т и р о в а н а п р и н ц и п и а л ь н а я п о з и ц и я в п о д д е р ж к у е д и н с т в а , с у в е р е н и т е т а и т е р р и т о р и а л ь н о й ц е л о с т н о с т и с и р и й с к о г о г о с у д а р с т в а " .

"Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи", - передает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры затронули несколько актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации.

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Российский лидер также подтвердил готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике.

"Владимир Путин пожелал успехов Ахмеду аш-Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.