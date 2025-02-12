Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Сирии
Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии, - говорится в сообщении. - С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства".
"Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи", - передает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры затронули несколько актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации.
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Российский лидер также подтвердил готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике.
"Владимир Путин пожелал успехов Ахмеду аш-Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.
"Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества. Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер", - отметили в Кремле.