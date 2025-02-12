В МИД России заявили о срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Ротация экспертов Секретариата Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в среду сорвалась из-за украинской провокации. Ранее, 5 февраля, мероприятие уже переносилось из-за действий Киева.

© Российская Газета

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

" У т р о м 1 2 ф е в р а л я р о т а ц и я н а ч а л а с ь ш т а т н о , о д н а к о з а т е м д в и ж е н и е п р е д с т а в и т е л е й А г е н т с т в а б ы л о н е о ж и д а н н о з а б л о к и р о в а н о В С У " , - г о в о р и т с я в о ф и ц и а л ь н о м з а я в л е н и и , о п у б л и к о в а н н о м н а сайте дипломатического ведомства.

Российские военные из группы обеспечения ротации попали под удар украинских БПЛА и после нескольких часов ожидания в условленном месте приняли решение уйти, поскольку обстановка стала слишком опасной для вывоза экспертов. В то же время колонна с представителями МАГАТЭ, развернувшаяся обратно к станции, также попала под обстрел. Удар с помощью БПЛА был нанесен и по самой станции: один из беспилотников не долетел до первого энергоблока считанные сотни метров.

На Смоленской площади заявили, что таким образом Киев в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность, а Россия продолжит работать с МАГАТЭ для обеспечения безопасной работы делегаций агентства.