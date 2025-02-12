В МИД России заявили о срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Ротация экспертов Секретариата Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в среду сорвалась из-за украинской провокации. Ранее, 5 февраля, мероприятие уже переносилось из-за действий Киева.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Утром 12 февраля ротация началась штатно, однако затем движение представителей Агентства было неожиданно заблокировано ВСУ", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.
Российские военные из группы обеспечения ротации попали под удар украинских БПЛА и после нескольких часов ожидания в условленном месте приняли решение уйти, поскольку обстановка стала слишком опасной для вывоза экспертов. В то же время колонна с представителями МАГАТЭ, развернувшаяся обратно к станции, также попала под обстрел. Удар с помощью БПЛА был нанесен и по самой станции: один из беспилотников не долетел до первого энергоблока считанные сотни метров.
На Смоленской площади заявили, что таким образом Киев в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность, а Россия продолжит работать с МАГАТЭ для обеспечения безопасной работы делегаций агентства.
"Мы также будем прилагать все усилия для нейтрализации угроз функционирования ЗАЭС со стороны Украины", - добавили в МИД России.