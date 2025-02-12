Совбез оценил предлагаемые Западом формулы мира на Украине
Замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил о сохраняющейся возможности мирного урегулирования украинского кризиса. Такое мнение он выразил в среду, 12 февраля.
Однако, по его словам, Киев и Запад должны отказаться от «нереалистичных формул» и быть готовыми к устранению истинных причин конфликта. Комментируя десятилетнюю годовщину Минских соглашений, он сказал, что возможно заключить новый подобный договор. Шевцов отметил кардинальное изменение ситуации и неприемлемость предложений Киева и Запада.
— При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда — и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас, — добавил он.
Он подчеркнул, что первоначальные Минские соглашения были выгодны Украине, предлагая сохранение Донбасса в ее составе и возможность национального примирения, передает РИА Новости.
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