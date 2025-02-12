Замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил о сохраняющейся возможности мирного урегулирования украинского кризиса. Такое мнение он выразил в среду, 12 февраля.

Однако, по его словам, Киев и Запад должны отказаться от «нереалистичных формул» и быть готовыми к устранению истинных причин конфликта. Комментируя десятилетнюю годовщину Минских соглашений, он сказал, что возможно заключить новый подобный договор. Шевцов отметил кардинальное изменение ситуации и неприемлемость предложений Киева и Запада.

— П р и э т о м в о з м о ж н о с т ь н а п р а в и т ь р а з в и т и е с о б ы т и й п о д р у г о м у , м и р н о м у п у т и б ы л а в с е г д а — и в 2 0 0 4 г о д у , и в 2 0 1 4 - м , и в 2 0 1 5 - м , и в 2 0 2 2 - м , и п о с л е . Е с т ь о н а и с е й ч а с , — д о б а в и л о н .

Он подчеркнул, что первоначальные Минские соглашения были выгодны Украине, предлагая сохранение Донбасса в ее составе и возможность национального примирения, передает РИА Новости.

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