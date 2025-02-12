Правозащитник предположил, кого вернут в Россию в обмен на Фогеля

Вице-президент Международного комитета по защите прав граждан РФ Иван Мельников выразил надежду, что американца Марка Фогеля обменяют на Александра Винника, находящегося под стражей в США. Об этом Мельников рассказал «Московскому комсомольцу».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что Москва в рамках сделки с Вашингтоном освободила из колонии гражданина США Марка Фогеля. Бывший американский дипломат был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданин России, который находится в заключении в США, вернется в РФ по итогам контактов с Вашингтоном. Имя этого человека Песков не назвал.

По словам Мельникова, было бы очень хорошо, если бы в рамках сделки в Россию вернулся Винник, обвиняемый в хакерстве. Мельников указал, что Винник страдает от нескольких хронических заболеваний. Кроме того, дома его ждут двое несовершеннолетних детей.

« Е г о ж е н а у м е р л а , п о к а о н н а х о д и л с я в т ю р ь м е , п о ф а к т у з а е г о д е т ь м и у х а ж и в а е т о ч е н ь п о ж и л а я м а м а , к о т о р о й м н о г о л е т , и е й э т о т я ж е л о д а е т с я . К о н е ч н о , д е т и т о ж е т я ж е л о п е р е н о с я т о т с у т с т в и е о т ц а » , - п о д ч е р к н у л М е л ь н и к о в .

Он добавил, что Винник все еще ждет суда. Начало процесса несколько раз переносили. Всего россиянин провел под стражей более шести лет.