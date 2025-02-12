Правозащитник предположил, кого вернут в Россию в обмен на Фогеля
Вице-президент Международного комитета по защите прав граждан РФ Иван Мельников выразил надежду, что американца Марка Фогеля обменяют на Александра Винника, находящегося под стражей в США. Об этом Мельников рассказал «Московскому комсомольцу».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что Москва в рамках сделки с Вашингтоном освободила из колонии гражданина США Марка Фогеля. Бывший американский дипломат был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданин России, который находится в заключении в США, вернется в РФ по итогам контактов с Вашингтоном. Имя этого человека Песков не назвал.
По словам Мельникова, было бы очень хорошо, если бы в рамках сделки в Россию вернулся Винник, обвиняемый в хакерстве. Мельников указал, что Винник страдает от нескольких хронических заболеваний. Кроме того, дома его ждут двое несовершеннолетних детей.
«Его жена умерла, пока он находился в тюрьме, по факту за его детьми ухаживает очень пожилая мама, которой много лет, и ей это тяжело дается. Конечно, дети тоже тяжело переносят отсутствие отца», - подчеркнул Мельников.
Он добавил, что Винник все еще ждет суда. Начало процесса несколько раз переносили. Всего россиянин провел под стражей более шести лет.