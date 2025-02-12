Лавров ответил журналистам на вопрос о переговорах Путина и Трампа
Глава МИД РФ Сергей Лавров не согласился с мнением, что все в мире ожидают встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом. Запись мероприятия доступна на Rutube.
Во время пресс-конференции журналист заявил, что мир ожидает встречи Путина и Трампа. Он спросил, может ли это улучшить отношения между двумя странами и помочь в разрешении украинского кризиса.
«Вы думаете, прям весь мир ожидает? Мне кажется, не весь. Есть те, кто считает, что любые контакты между Москвой и Вашингтоном как бы ущемляют их интересы», — сказал Лавров.
В частности, негодование высказали в ЕС. Глава МИД напомнил, что глава евродипломатии Кая Каллас на днях говорила, что «без Европы ничего нельзя обсуждать». По мнению Лаврова, это показывает их понимание, на какое «место в мировой иерархии они себя опустили».