Лавров высказался о контактах Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп сами примут решение относительно контактов друг с другом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом.

Министр отметил, что информация о возможном общении или встрече двух лидеров «будет предоставлена».

« Р е ш а т ь б у д у т н е п о с р е д с т в е н н о п р е з и д е н т ы . Я н е с о м н е в а ю с ь , ч т о с о о т в е т с т в у ю щ а я и н ф о р м а ц и я б у д е т п р е д о с т а в л е н а » , — о т м е т и л г л а в а М И Д Р о с с и и .

Ранее газета New York Post сообщила, что между Путиным и Трампом прошел разговор. При этом американский президент не раскрыл его длительность и иные детали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг, но и не подтвердил эту информацию, заявив, что по мере разворачивания Вашингтоном работы «возникает много разных коммуникаций». Госсекретарь США Марк Рубио также не стал подтверждать факт их разговора.