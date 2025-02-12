Лавров высказался о контактах Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп сами примут решение относительно контактов друг с другом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом.
Министр отметил, что информация о возможном общении или встрече двух лидеров «будет предоставлена».
«Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена», — отметил глава МИД России.
Ранее газета New York Post сообщила, что между Путиным и Трампом прошел разговор. При этом американский президент не раскрыл его длительность и иные детали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг, но и не подтвердил эту информацию, заявив, что по мере разворачивания Вашингтоном работы «возникает много разных коммуникаций». Госсекретарь США Марк Рубио также не стал подтверждать факт их разговора.